السلطات النيجيرية تعلن اختطاف 30 طالبًا

أعلنت السلطات النيجيرية اليوم اختطاف 30 طالبًا من قبل جماعة مسلحة بمحافظة كادونا شمال غرب نيجيريا.

وأوضح مفوض الأمن الداخلي للمحافظة صموئيل أروان في تصريح صحفي أن من بين المختطفين أيضا العديد من موظفي المدرسة ، مشيراً إلى أن الجيش اشتبك مع المهاجمين وتمكن من نقل 180 موظفًا وطالبًا إلى مكان آمن .

وأضاف أن عددا غير محدود من الطلاب أصيبوا بجروح ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة بمرفق عسكري، مبينا أن قوات الأمن النيجيرية تجري عملية أمنية لتتبع الطلاب المدرجين على قائمة المفقودين .



