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البورصة الأمريكية تفقد المستويات القياسية في بداية التعاملات

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
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بدأ المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو تعاملاتهما على انخفاض اليوم بعد الإغلاق عند مرتفعات غير مسبوقة في الجلسة السابقة، إذ أذكى ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية مخاوف التضخم من جديد وقوض الإقبال على الأسهم ذات معدلات النمو المرتفعة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 23.2 نقطة، بما يعادل 0.07 بالمئة، إلى 32462.4 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 14.8 نقطة، أو 0.38 بالمئة، إلى 3924.52 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 175.9 نقطة، أو 1.31 بالمئة، إلى 13222.813 نقطة.

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