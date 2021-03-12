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حسام موافي: العلاج بالتليفون "تهريج" (فيديو)

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، إن قمة التهريج أن يعالج طبيب شخص مريض بالتليفون.

وأضاف الدكتور حسام موافي خلال برنامج "وقل رب زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الطب يبدأ بالتشخيص ولا يبدأ بالعلاج.

وتابع الدكتور حسام موافي، أن الطبيب يجب أن يفحص المريض وفق المعتاد، لكن حال الكشف على المريض عبر التليفون فهذا لا يصح لأن الطبيب لا يعالج الأعراض، فمن الممكن أن يشتكي المريض من آلام الصداع، ويعود ذلك إلى حالة نفسية أو ورم في المخ.

وأشار الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في القصر العيني أن من يعالج بالتليفون يعالج أعراض وليس أمراض.

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