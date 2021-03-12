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بعد استقرار حالة الطقس.. هل انتهى شتاء 2021؟

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:07 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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شهدت مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية، موجة من التقلبات الجوية، التى بدأت بانخفاض درجات الحرارة، وهطول الأمطار، حتى وصل الأمر إلى تساقط الثلوج على عدد من المدن والمحافظات، ثم سرعان ما تبدلت حالة الطقس، التى بدأت فى التحسن على مدى الأيام القليلة الماضية، حتى إن مصر شهدت ارتفاعا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 6 إلى 8 درجات مئوية، ومرت بموجة حارة، بدأت يوم الإثنين الماضى، وبلغت ذروتها يوم الأربعاء الماضى، قبل أن تعاود درجات الحرارة الانخفاض مجددا، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية.

وفى خضم ما تشهده البلاد من تحسن ملحوظ فى الأحوال الجوية، يتساءل البعض عما إذا كان شتاء 2021 قد انتهى.

وردا على ذلك، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن نهايات الفصول على مدار العام دائما ما تكون متقلبة بشكل كبير، كما أن فصل الشتاء بطبيعة الحال متقلب، ودائما ما تشهد أيامه الأخيرة اضطرابات فى حالة الطقس وفى الأحوال الجوية، إذ ترتفع درجات الحرارة وتنخفض بشكل ملحوظ.

وأوضح شاهين، فى تصريحات تلفزيونية، أن فصل الشتاء سينتهى بعد 8 أيام، حين سيبدأ فصل الربيع يوم 21 مارس الحالى، وهو فصل انتقالى بين الشتاء والصيف، يشهد تذبذبات فى حالة الطقس بشكل كبير، وترتفع درجات الحرارة وتنخفض بشكل متذبذب أيضا.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، خلال الفترة من يوم السبت 13 مارس 2021، وحتى يوم الخميس 18 مارس 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

يوم السبت 13 مارس 2021:

- شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

- يوم الأحد 14 مارس 2021:

- شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

يوم الإثنين 15 مارس 2021:

- شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء 16 مارس 2021:

- شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

يوم الأربعاء 17 مارس 2021:

- شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

- يوم الخميس 2021:

- شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

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