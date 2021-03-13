العالم يحتفل بالمرأة وأردوغان يعتقلها.. كيف نكل النظام التركي بمعارضي الرئيس؟

يواصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ونظامه، قمع معارضيه، والتنكيل بهم، وتلفيق التهم إليهم بشكل جزافي، لا لشىء سوى لأنهم يعارضون نظامه الذي يتهاوى خلال الفترة الأخيرة، بفعل سياساته التي ينتهجها على الصعيدين الداخلي والخارجي، والتي أدت إلى سوء العلاقات التركية مع مختلف الدول، نتيجة لتدخلاتها السافرة في شؤون الدول، وإلى انهيار الاقتصاد التركي وانهيار عملتها أمام العملات الأجنبية، وهو ما أشعل وتيرة الغضب الشعبي تجاه نظام أردوغان برمته.





وعلى الرغم من أن سياسات أردوغان قوبلت برفض كبير من جانب المجتمع التركي في الداخل، والمجتمع الدولي في الخارج، يصر أردوغان على اتباع نفس السياسات العقيمة، إلى جانب تضييق الخناق على المعارضة التركية، حتى لا تتمكن من انتقاده، حتى وصل إلأمر إلى القبض على مخالفيه في الرأي والزج بهم في غياهب السجون.





القبض على 13 شخصا بتهمة إهانة أردوغان

وبحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أعلنت السلطات التركية أن الشرطة أوقفت 13 شخصا على خلفية شعارات رددوها في احتجاجات اليوم العالمي للمرأة.





وقال برلماني من المعارضة إنهم احتجزوا لإهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بعد أسبوع من تعهده بحماية حرية التعبير.





وذكر مكتب الحاكم المحلي أن ممثلي الادعاء أصدروا أوامر التوقيف بعد تسجيل مصور لمجموعة تردد شعارات مناهضة للرئيس أثناء مسيرة في إسطنبول في الثامن من مارس الحالى.





وأضاف أنه تم القبض على 13 شخصا، أحدهم قاصر بين 18 شخصا تم تحديد هويتهم.





أردوغان يتعهد بحرية الرأى والتعبير

جاء ذلك في قت تعهد فيه أردوغان، الأسبوع الماضي، بأن تشجع حكومته حرية التعبير والحق في المحاكمة النزيهة بموجب خطة عمل تبنتها الحكومة قال منتقدوها، إنها عجزت عن معالجة المخاوف من انحسار حقوق الإنسان في تركيا.





وقالت جمعية المحامين التقدميين على "تويتر" إن السلطات اعتقلت 12 امرأة في مداهمات للمنازل للاشتباه في إهانتهن الرئيس.





التنكيل بآلاف المعارضين

وكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى في مرسين، على ماهر باشارير، قد قال إنه في غضون 5 سنوات فقط تمت معاقبة 9556 شخصًا بتهمة إهانة أردوغان.





وبحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أوضح باشارير أنه في الوقت الذي تم فيه إطلاق سراح 5 أشخاص هاجموا نائب رئيس حزب المستقبل سلجوق أوزداغ، تمت معاقبة 9556 شخصا بتهمة "إهانة الرئيس".





وأضاف النائب التركي أن أحدث المعاقبين على إهانة الرئيس هما اثنان من الفنانين البارزين في تركيا موجدات جيزن، ومتين أكبينار.





وعلق باشارير على ذلك قائلا: "هنا للأسف يميل ميزان العدل إلى السلطة وشريكها الأصغر"، يقصد حزب الحركة القومية.





وتابع النائب المعارض: "القضاء أصبح مسيسا في بلادنا، والحكومة أصبحت ترهب شعبنا، والمعارضة بالقضاء، زادت قضايا إهانة رئيس الجمهورية في عهد أردوغان بشكل لا يضاهى أي فترة رؤسائنا السابقين".





التحقيق مع 36 ألف تركي بتهمة إهانة أردوغان