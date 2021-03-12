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يحجب المعلومات متعمدًا.. مذكرة لنقيب الصحفيين ضد رئيس هيئة الدواء

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:11 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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تقدمت الزميلة الصحفية بجريدة الأخبار المسائي سحر عيد عبدالجواد، بمذكرة شكوى إلى النقيب ضياء رشوان، ضد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية؛ وذلك لامتناعه وحجبه المعلومات عنها متعمدًا، حيث أنها حصلت على خطاب لتغطية أخبار الهيئة من مؤسسة أخبار اليوم، وقامت بتسليمه لمكتب رئيس الهيئة، إلا أنه رفض التعامل معها، أو إدارجها ضمن الزملاء الصحفيين المُكلفين بالتغطية.


وقالت الزميلة في تصريحات لـ"الفجـر"، إن أزمتها مع رئيس الهيئة بدأت منذ نحو 5 أشهر؛ حين بدأت في نشر تجاوزات وقضايا فساد ضد الهيئة بشكل مهني، وهو ما جعل الدكتور تامر عصام يتخذ موقفًا ضدها، ويمتنع عن الرد أو إعطاء التصريحات، وبعد الحصول على خطاب رسمي من مؤسستها بتغطية أخبار الهيئة، رفض المكتب الإعلامي اعتماده.


وأضافت أنها توجهت إلى المكتب الإعلامي للهيئة، وأكد لها الموظف المسؤول أنه ليس من حق رئيس التحرير أن يُلزم الهيئة بصحفي معين لتغطية أخبارها، باعتبار أن رئيس الهيئة "على درجة نائب وزير"، وهو فقط من يختار الصحفيين المُكلفين بالتغطية.


وأكدت الزميلة أنها تواصلت مع النقيب ضياء رشوان، والذي تعهد بحل الأزمة، وأيضًا أعضاء مجلس النقابة، وتقدمت بمذكرة رسمية تفيد تفاصيل الواقعة، لافتة إلى ضرورة أن يتخذ مجلس النقابة موقفًا قويًا اتجاه المصادر التي أصبحت تعامل الصحفيين بتجاهل وإهدار حقيقي لكرامتهم.

يحجب المعلومات متعمدًا.. مذكرة لنقيب الصحفيين ضد رئيس هيئة الدواء
يحجب المعلومات متعمدًا.. مذكرة لنقيب الصحفيين ضد رئيس هيئة الدواء

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نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين ضياء رشوان رئيس هيئة الدواء الفجر الأخبار المسائي

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