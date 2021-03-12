تألق أحمد عبدالقادر.. سموحة يكتسح أسوان في الدوري بخماسية نظيفة

فاز فريق سموحة السكندري، اليوم الجمعة، الموافق الـ12 من مارس 2021، على منافسه أسوان، بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، على ملعب إستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ16 لبطولة الدوري المصري.





سموحة يقهر أسوان





وتألق في مباراة سموحة وأسوان اللاعب أحمد حمدي عبدالقادر نجم الأهلي المعار وحسام حسن مهاجم سموحة الذي انفرد بصدارة هدافي الدوري، حيث سجل كليهما ثنائية قادت الفريق السكندري للفوز بنتيجة كاسحة.





سموحة يكتسح أسوان





وحسم سموحة الفوز بالمباراة عن جدارة واستحقاق، حيث تفوق على أسوان بشكل واضح، ليحصد نقاط المباراة الـ3، في اللقاء الذي انتهى بـ5 أهداف نظيفة.





هدف سموحة الأول





وسجل هدف سموحة الأول اللاعب حسام حسن من ركلة جزاء، في الدقيقة الـ26 من، ثم أضاف أحمد عبدالقادر الهدف الثاني لفريقه من مراوغة رائهة لدفاعات أسوان.





تألق عبدالقادر سموحة





وسجل أحمد عبدالقادر الهدف الثاني له في المباراة والثالث لفريقه سموحة في الدقيقة الـ47، قبل أن يضيف حسام حسن الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة الـ54، ثم اختتم عبدالكبير الوادي الخماسية في الدقيقة الـ58.





العارضة تحرم سموحة من الهدف السادس





وتعاطفت العارضة لفريق أسوان، لمتنع سموحة من إضافة وتسجيل الهدف السادس، بعدم صوب اللاعب إسلام جمال قذيفة من مسافة بعيدة، إلا أن العارضة كانت رحيمة بأبناء الصعيد.





هداف سموحة





ورفع حسام حسن هداف سموحة رصيده من الأهداف إلى 8، ليتفوق بهدف عن يوسف أوباما لاعب الزمالك، وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش وعمر كمال عبدالواحد لاعب المصري، وينفرد بصدارة ترتيب الهدافين.





ترتيب سموحة





وارتقى سموحة إلى المرتبة الـ7 من ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث اكتسح أسوان بـ5 أهداف دون رد، ليصل إلى النقطة 22 نقطة حصدها من 15 مباراة فيما تجمد رصيد أسوان عند 17 نقطة في المرتبة الـ12.



