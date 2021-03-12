البريد: أبوابنا مفتوحة أمام لجميع.. ولدينا 4 آلاف فرع

قال شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة اطلقت خدمات صرف التمويل متناهي الصغر ضمن خطة الدولة للتحول للشمول المالي.



وأشار "فاروق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن هناك 4 آلاف فرع للبريد على مستوى الجمهورية، موضحا أنهم يقدمون خدماتهم للشركات، والبنوك، والأفراد، معلقا: "فاتحين بابنا للجميع".



وأضاف أنهم أتاحوا هذه الخدمة في 15 محافظة، ويستهدفون إتاحة هذه الخدمة في جميع المحافظات، لافتا إلى أن التمويل متناهي الصغر يكون في حدود 100 ألف جنيه.

