Advertisements

البريد: أبوابنا مفتوحة أمام لجميع.. ولدينا 4 آلاف فرع

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة اطلقت خدمات صرف التمويل متناهي الصغر ضمن خطة الدولة للتحول للشمول المالي.

وأشار "فاروق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن هناك 4 آلاف فرع للبريد على مستوى الجمهورية، موضحا أنهم يقدمون خدماتهم للشركات، والبنوك، والأفراد، معلقا: "فاتحين بابنا للجميع".

وأضاف أنهم أتاحوا هذه الخدمة في 15 محافظة، ويستهدفون إتاحة هذه الخدمة في جميع المحافظات، لافتا إلى أن التمويل متناهي الصغر يكون في حدود 100 ألف جنيه.

أخبار تهمك

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ ساعتين

قلق في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 14 ساعة

السيسي ينعى الحاجة زينب: كانت خير نموذج للمرأة المصرية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع «الهدّاف»

منذ ساعة و نصف

عاجل.. حريق بمستشفى قفط المركزي في محافظة قنا

منذ ساعة و 6 دقيقة

مصلحة الضرائب تصدر بيان حول الممولين من الأشخاص الطبيعيين

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ يومين

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الكشف عن شروط أسامة نبيه للانضمام إلى جهاز كارتيرون

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة بعد الإعلان عن اسم رئيس "الكاف" الجديد

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

03:59 م

عاجل.. حريق بمستشفى قفط المركزي في محافظة قنا

06:56 م

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

09:09 ص

مصلحة الضرائب تصدر بيان حول الممولين من الأشخاص الطبيعيين

05:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين