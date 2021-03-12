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عاجل - الأهلي يُعلن غياب نجم الفريق عن مواجهة فيتا كلوب
الجمعة 12/مارس/2021 - 07:31 م
محمد الصو
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قال الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن علي معلول، الظهير الأيسر، يغيب عن الفريق أمام فيتا كلوب، في المباراة التي تقام يوم 16 مارس الجاري في الكونغو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وأكد الجهاز الطبي أن علي معلول شعر بآلام في نفس موضع إصابته في العضلة الخلفية خلال المرحلة الأخيرة من التأهيل، وتم إجراء سونار وفي انتظار أشعة الرنين.
وبشكل مبدئي يخضع علي معلول لبرنامج تأهيلي جديد يستمر من أسبوعين إلى ثلاثة.
وأكد الجهاز الطبي جاهزية طاهر محمد طاهر وأيمن أشرف للسفر مع الفريق إلى الكونغو.
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