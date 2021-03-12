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عاجل - الأهلي يُعلن غياب نجم الفريق عن مواجهة فيتا كلوب

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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قال الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن علي معلول، الظهير الأيسر، ‏يغيب عن الفريق أمام فيتا كلوب، في المباراة التي تقام يوم 16 مارس الجاري في الكونغو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

وأكد الجهاز الطبي أن علي معلول شعر بآلام في نفس موضع إصابته في العضلة الخلفية ‏خلال المرحلة الأخيرة من التأهيل، وتم إجراء سونار وفي انتظار أشعة الرنين.‏

وبشكل مبدئي يخضع علي معلول لبرنامج تأهيلي جديد يستمر من أسبوعين إلى ثلاثة.‏

وأكد الجهاز الطبي جاهزية طاهر محمد طاهر وأيمن أشرف للسفر مع الفريق إلى الكونغو. ‏

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