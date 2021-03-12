برشلونة يستعد لتجديد عقد ميسي

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن إدارة برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا تستعد لإجراء مفاوضات حاسمة مع نجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي بشأن تجديد عقده.





وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية إلى أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي في الصيف المقبل ولم يعلن البرغوث الأرجنتيني حتى الآن عن مصيره في الموسم المقبل.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن انتخاب لابورتا رئيسًا لبرشلونة لا يضمن التزام ميسي بالتوقيع على عقد جديد.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن لابورتا لم يقدم أي عرض لميسي حتى الآن لأنه لم يتخذ بعد الإجراءات المالية اللازمة لإعادة هيكلة الديون التي يعتقد الخبراء أنها ارتفعت إلى أكثر من مليار يورو.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه من المتوقع أن تتم دعوة ميسي ووالده من أجل الجلوس بشأن مناقشة العقد الجديد للبرغوث الأرجنتيني خلال الشهر الحالي.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن لابورتا يحتاج إلى منح ميسي وعدًا بإعادة بناء الفريق الحالي وألا يتوقف الأمر عند لعب النادي الكتالوني لكرة ممتعة مرة أخرى.





ولفتت الصحيفة البريطانية أن ميسي يعلم جيدًا بشأن المشكلات المالية التي يعاني منها البلوجرانا لذلك يطلب البرغوث الأرجنتيني قبل بدء المفاوضات أن يقدم لابورتا دليلًا واضحًا لقدرته على الوفاء بوعوده وضم أسماء كبرى إلى برشلونة.



