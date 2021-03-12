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فوز لافيينا وتعادل نجوم مصر في إنطلاق الترقي
الجمعة 12/مارس/2021 - 07:43 م
محمد الحسيني
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تعادل فريق نجوم مصر أمام ضيفه فريق العدوة بهدف لمثله في إفتتاح مباريات دورة الترقي المؤهلة للقسم الثالث، بملعب استاد الواسطى الجديد .
تقدم فريق العدوة عن طريق سامح على بالدقيقة 25 بالشوط الاول فيما أدرك محمد مصطفى التعادل لنجوم مصر بالدقيقة 48 .
وأدار المباراة تحكيميا مصطفى الشهدى وعاونه محمد خالد ومحمود الجوهرى .
فيما نجح فريق لافيينا فى تحقيق فوز كبير على حساب فريق مغاغة بأربعة أهداف نظيفة، بملعب مطاى بمحافظة المنيا.
ونجح فى إحراز اهداف لافيينا كلا من ايمن موكا ' هدفين ' ومحمد كيتو ومحمد عصام .
تقدم فريق العدوة عن طريق سامح على بالدقيقة 25 بالشوط الاول فيما أدرك محمد مصطفى التعادل لنجوم مصر بالدقيقة 48 .
وأدار المباراة تحكيميا مصطفى الشهدى وعاونه محمد خالد ومحمود الجوهرى .
فيما نجح فريق لافيينا فى تحقيق فوز كبير على حساب فريق مغاغة بأربعة أهداف نظيفة، بملعب مطاى بمحافظة المنيا.
ونجح فى إحراز اهداف لافيينا كلا من ايمن موكا ' هدفين ' ومحمد كيتو ومحمد عصام .
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