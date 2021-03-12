عباءة ياسمين صبري تضعها على صدارة جوجل

تصدرت الفنانة ياسمين صبري اليوم الجمعة الموافق الـ12 من مارس 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب إطلالتها الخليجية الأخيرة.





إطلالة ياسمين صبري المثيرة





وأطلت ياسمين صبري على جمهورها مرتديةً عباءة سوداء ومرتدية غطاء الرأس، خلال تواجدها في دبي، استعداداً لحضور احتفالية احدى "البراندات" العالمية.





ياسمين صبري بالعباءة





ونشرت ياسمين صبري صوراً لها على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام" صوراً لها بعباءة خليجية وغطاء رأس، لتنهال عليها التعليقات الإيجابية، التي تثني على جمالها وأناقتها.





مفاجأة ياسمين صبري لجمهورها





وفاجأت النجمة ياسمين صبري جمهورها بهذه الإطلالة الجديدة، غير المعتادة من الجميلة الفناة الشابة، حيث ظهرت لأول مرة بالعباءة وغطاء الرأس.





صور ياسمين صبري





وتتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ياسمين صبري في إطلالتها "الغريبة" وهي ترتيد العباءة السوداء وغطاء الرأس وانهالت عليها ردود الأفعال.





إطلالات ياسمين صبري





واعتادات ياسمين صبري على مشاركة جمهورها كافة تفاصيل حياتها، على حساباتها الرسمية ولاسيما عبر "إنستجرام"، حيث تنشر كافة إطلالاتها ولديها آلاف المعجبين.





غياب ياسمين صبري





يُذكر أن النجمة ياسمين صبري قررت الابتعاد عن المشاركة في دراما رمضان 2021، لأخذ قسط كاف من الراحة، بعد تقديمها مسلسل "فرصة تانية" الذي تم عرضه في السباق الرمضان الماضى.



