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الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:46 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوية التي تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية التام.

وأوضحت "الأرصاد"، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هناك موجة قوية من الغبار تسبب انعدام تام الرؤية الأفقية علي شمال السعودية وجنوب العراق والكويت.

وكشفت هيئة الأرصاد، أن موجة الغبار تستمر لمدة ١٨ ساعة مقبلة، منوهة بأن تأثيرها لن يصل إلى مصر.

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