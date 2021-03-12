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ترحيب دولي كبير بالحكومة الليبية الجديدة ودعوة مشتركة لطرد الميليشيات (فيديو)

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
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ترحيب دولي بالثقة التي منحها البرلمان الليبي للحكومة الجديدة، ففي بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأميركا أكدوا دعمهم للحكومة الجديدة التي جاءت كخطوة أساسية على طريق توحيد ليبيا وإيجاد حل سياسي شامل للأزمة التي عصفت بالبلاد.

وجددوا وزراء الخارجية دعوتهم لسحب كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب في إشارة للأعداد الضخمة التي جاءت بها تركيا لدعم ميليشيات حكومة السراج والتي بلغت أعدادهم بحسب المرصد السوري إلى أكثر من 20 ألف مرتزق.

ويقابل الدعوات المستمرة لسحب المرتزقة استمرار تركي في دعم الإرهاب في ليبيا عبر تدريب الميليشيات وإرسال المزيد من المرتزقة والسعي لإرساء تواجد تركي دائم على الأراضي الليبية ما يهدد عملية السلام والاستقرار في ليبيا.. فهل تشعل تركيا الأزمات مرة أخرى؟ أم تترك ليبيا لشعبها؟




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