Advertisements

معاينة النيابة لجثة طبيبة السلام: نزيف حاد بالرئة وكسور

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:49 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
كشفت معاينة نيابة السلام الأول فى واقعة مصرع طبيبة أثر سقوطها بشرفة منزلها بالطابق السادس بمنطقة مدينة السلام، وتبين أن الجثة لسيدة تبلغ من العمر 32 سنة وبكامل ملابسها وبها كسور وكدمات متفرقة بجسدها ونزيف حاد بالرئة مما أدى إلى وفاتها فى الحال.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وكشف غموض وملابسات الواقعة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة فتاة أمام أحد العقارات بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور أنتقلت قوة من مباحث القسم لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة سقطت من شرفة شقة بالطابق السادس، تم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبتكثيف التحريات تبين أنه أثناء تواجد الطبيبة داخل شقتها بصحبة صديقها، قام صاحب العقار وزوجته وحارس العقار وأحد سكان العقار، بكسر وتحطيم باب الشقة وقاموا بالتعدي عليهما بالضرب مما أسفر عن سقوط الطبيبة من شرفة شقتها بالطابق السادس وفارقت الحياة فى الحال، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

قلق في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة بعد الإعلان عن اسم رئيس "الكاف" الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 14 ساعة

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 13 ساعة

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن شروط أسامة نبيه للانضمام إلى جهاز كارتيرون

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ يومين

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع «الهدّاف»

منذ ساعة و نصف

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حريق بمستشفى قفط المركزي في محافظة قنا

منذ ساعة

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

السيسي ينعى الحاجة زينب: كانت خير نموذج للمرأة المصرية

منذ حوالي 7 ساعات

مصلحة الضرائب تصدر بيان حول الممولين من الأشخاص الطبيعيين

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

مصرع أفريقي سقط من الدور الـ3 بالمرج.. والسبب "مكالمة هاتفية"

"تهشم بالجمجمة ونزيف حاد".. مناظرة النيابة لجثة سيدة انتحرت من الطابق الـ4 بالمعادي

"كانت بتلعب".. تحقيقات النيابة في سقوط طفلة من شرفة منزلها بحلوان

مناظرة النيابة لجثة الطالب المنتحر بالمطرية: نزيف حاد بالمخ

النيابة في واقعة انتحار اردني بالمنيل: يعاني من اضطرابات نفسية

ذبح بالرقبة.. تفاصيل معاينة النيابة لجثة قتيل السلام

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

03:59 م

عاجل.. حريق بمستشفى قفط المركزي في محافظة قنا

06:56 م

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

09:09 ص

مصلحة الضرائب تصدر بيان حول الممولين من الأشخاص الطبيعيين

05:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين