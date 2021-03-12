معاينة النيابة لجثة طبيبة السلام: نزيف حاد بالرئة وكسور

كشفت معاينة نيابة السلام الأول فى واقعة مصرع طبيبة أثر سقوطها بشرفة منزلها بالطابق السادس بمنطقة مدينة السلام، وتبين أن الجثة لسيدة تبلغ من العمر 32 سنة وبكامل ملابسها وبها كسور وكدمات متفرقة بجسدها ونزيف حاد بالرئة مما أدى إلى وفاتها فى الحال.



وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وكشف غموض وملابسات الواقعة.



وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة فتاة أمام أحد العقارات بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور أنتقلت قوة من مباحث القسم لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة سقطت من شرفة شقة بالطابق السادس، تم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وبتكثيف التحريات تبين أنه أثناء تواجد الطبيبة داخل شقتها بصحبة صديقها، قام صاحب العقار وزوجته وحارس العقار وأحد سكان العقار، بكسر وتحطيم باب الشقة وقاموا بالتعدي عليهما بالضرب مما أسفر عن سقوط الطبيبة من شرفة شقتها بالطابق السادس وفارقت الحياة فى الحال، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.





