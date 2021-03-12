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غلق مركز للدروس الخصوصية في الورديان بالإسكندرية (صور)

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أغلقت الأجهزة التنفبذية يحي غرب الإسكندرية برئاسة المهندسة سحر شعبان، اليوم الجمعة،  مركزا للدروس الخصوصية، بمنطقة مينا البصل "الورديان"، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

جاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي ورخص المحال والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والإيرادات بالحي، مؤكدة رئيس الحي، بأن الحملات متوالية بنطاق حي غرب، لفرض الانضباط وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظا على سلامة المواطنين.

ونفذت الحملة القرارات الصادرة بأرقام 24 و25 و26 و27 لعام 2021، ونبهت على القائمين على المراكز، بعدم مزاولة النشاط، تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، حملاتها لغلق مراكز الدروس الخصوصية بكل أرجاء المحافظة، بناء على القرار رقم 708 لسنة 2020 الوارد من محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، وسط تحايل أصحاب تلك المراكز، من خلال الفتح مجددًا ضاربين بالقرارات التعليمية والصحية عرض الحائط، الأمر الذي يمثل خطورة كبرى على صحة الطلاب وتعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، نفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملات صباحية بسوق الحمام، لمتابعة مدى الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية وعدم إشغال الطريق ومراعاة مسافات التباعد وعدم التزاحم وارتداء الكمامات واستخدام أدوات التعقيم والتطهير.

وشددت ""شعبان" على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية وأنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن، وأن الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط.

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