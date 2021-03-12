خبير معلومات يكشف تفاصيل لعبة "تحدي التعتيم" عبر تيك توك (فيديو)

قال المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، إن هناك فرق بين تحميل ألعاب وبين التحديات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها تيك توك.



وأضاف السخاوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم: "لنتمكن من مواجهة هذه التحديات يجب أن نفهم طبيعتها وماذا تحتوي، وكيف سيتم مواجهتها، مؤكدا أن "الوشاح الأزرق" ليست لعبة، إنما هي تحدي مثل لعبة الحوت الأزرق، وتتوغل في عقول الشباب والمراهقين".



وتابع: "تحدي التعتيم بدأت في إيطاليا، من خلال فتاة إيطالية تدخل في غرفة مظلمة وتضع حول رقبتها شيئا يمنع التنفس، في محاولة للتدبر والتفكير وهو ما قد يؤدي للوفاة".

