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الإعلان عن قائمة بيراميدز لمواجهة العبور في كأس مصر

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:51 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز قائمته التي تواجه نظيره نادي العبور في إطار مباريات بطولة كأس مصر.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي العبور في الخامسة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي 

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أسامة جلال 

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دييجو رولان - جون أنطوي - دودو الجباس

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