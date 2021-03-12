Advertisements

كارتيرون يجتمع بكِبار الزمالك بعد نهاية مران اليوم

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements
اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، بعدد من لاعبي الفريق الكبار عقب تدريبات الفريق اليوم، من أجل الحديث معهم عن أهمية المرحلة المقبلة.

وأوضح المدير الفني للزمالك للاعبين خلال الجلسة، أنه عاد من جديد لثقته بأن الفريق مازال يملك جيلا قادرا على تحقيق طموحات النادي خلال الفترة المقبلة بالمزيد من البطولات.

وطلب المدرب الفرنسي من اللاعبين الكبار، ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة في جميع المسابقات التي يخوضها الفريق هذا الموسم.

أخبار تهمك

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

الكشف عن شروط أسامة نبيه للانضمام إلى جهاز كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حريق بمستشفى قفط المركزي في محافظة قنا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

إصابة نجل الداعية محمد حسان في حادث مروري بمدينة الشيخ زايد

منذ نصف ساعة

مصلحة الضرائب تصدر بيان حول الممولين من الأشخاص الطبيعيين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يُعلن غياب نجم الفريق عن مواجهة فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ حوالي 5 ساعات

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

أستاذ جامعي يكشف مفاجأة عن طريقة إزالة عقار فيصل بـ الديناميت

منذ أقل من ساعة

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع «الهدّاف»

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يطالب الزمالك بالتعاقد مع 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ ساعة و 28 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:46 م

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

إصابة نجل الداعية محمد حسان في حادث مروري بمدينة الشيخ زايد

08:58 م

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

06:01 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

03:59 م

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

09:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين