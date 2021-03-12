الكويت تسجل 1356 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت اليوم 1356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 "خلال الساعات ال24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 207249 حالة ، في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1156 حالة وفاة.





وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 195 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14676 حالة .





وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 7807، ليبلغ مجموع الفحوص 1893722، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4ر17 % .

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة الكويتية كانت قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1182 حالة خلال الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 191417 حالة.



