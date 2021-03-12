Advertisements

فحص 45 ألف سيدة ضمن مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين بالدقهلية

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الجمعة، عن فحص حوالي 45 ألف سيدة منذ انطلاق  مبادرة العناية بصحة الأم والجنين وهي إحدى مبادرات 100 مليون صحة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وأوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى الكشف المبكر للأم الحامل عن إحدى ثلاث إصابات خطيرة تنتقل للجنين وتسبب أعراض خطيرة وهي التهاب الكبدي B ومرض نقص المناعة البشري ومرض الزهري بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناتجة عن تلك الأمراض.

وأشار إلى أن المبادرة تشمل "إجراء فحص إكلينيكي" لتقييم الحالة العامة للسيدات الحوامل ما فوق 18 سنة وحالة الجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل طبقا للبروتوكول المطبق من رعاية الامومة والطفولة لمتابعة الحوامل من خلال فريق طبي مدرب مع الحفاظ على خصوصية وسرية البيانات.

وأضاف أنه يتم تقديم الخدمة من خلال  350 وحدة ومركز طب اسرة  بالمحافظة ودعى   جميع السيدات الحوامل بضرورة التوجه إلى الوحدات المعنية بالمبادرة للاطمئنان على صحتهم وحماية الجنين، مشيرا الى  أنه في حالة ثبوت إصابة الأم يتم الإحالة مباشرة على المستشفى المخصصة لتلقي بروتوكول العلاج اللازم.
فحص 45 ألف سيدة ضمن مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين بالدقهلية
فحص 45 ألف سيدة ضمن مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين بالدقهلية
فحص 45 ألف سيدة ضمن مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين بالدقهلية
فحص 45 ألف سيدة ضمن مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين بالدقهلية
فحص 45 ألف سيدة ضمن مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين بالدقهلية
فحص 45 ألف سيدة ضمن مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين بالدقهلية

أخبار تهمك

أستاذ جامعي يكشف مفاجأة عن طريقة إزالة عقار فيصل بـ الديناميت

منذ أقل من ساعة

الكشف عن شروط أسامة نبيه للانضمام إلى جهاز كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ أقل من ساعتين

مصلحة الضرائب تصدر بيان حول الممولين من الأشخاص الطبيعيين

منذ حوالي 4 ساعات

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 12 ساعة

إصابة نجل الداعية محمد حسان في حادث مروري بمدينة الشيخ زايد

منذ 35 دقيقة

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يُعلن غياب نجم الفريق عن مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعتين

عاجل.. حريق بمستشفى قفط المركزي في محافظة قنا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع «الهدّاف»

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يطالب الزمالك بالتعاقد مع 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

إصابة نجل الداعية محمد حسان في حادث مروري بمدينة الشيخ زايد

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

07:46 م

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

06:01 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

03:59 م

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

09:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين