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إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان بنابلس

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
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أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي، وآخرون بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وذلك جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية بيت دجن شرق نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال، خلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في البلدة.

وقال عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في القرية، سليم أبوجيش، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في الفعالية السلمية، التي انطلقت من أمام المسجد الكبير وسط القرية إلى المنطقة الشرقية المهددة بالاستيلاء لصالح الاستيطان.

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