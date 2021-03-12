Advertisements

نشرة أخبار الإسماعيلية اليوم الجمعة 12 ـ 3 ـ 2021 : مصرع وإصابة 23 عاملا في حادث انقلاب سيارة

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
Advertisements
شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، 12 ـ 3 ـ 2021، العديد من الأحداث في مختلف مدن المحافظة، وتقدم بوابة الفجر في السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها المحافظة:

مصرع وإصابة 23 عاملا في حادث انقلاب سيارة نقل كانوا يستقلونها

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد ‏وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، اخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ‫نصف نقل تقل عمالا من محافظة الشرقية أثناء توجههم إلى العمل، ما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 20 أخرين، وتم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين.

مصرع مهندس مدني صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في الإسماعيلية

لقي مهندس مدني مصرعه أسفل عجلات القطار "بورسعيد ـ الزقازيق "أثناء عبوره شريط السكة الحديد من معبر غير شرعي، مام إستاد نادي القناة دائرة ثالث محافظة الإسماعيلية.

وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث المحافظة، يفيد بمصرع المدعو" مصطفي. م. السيد 26 عامًا" ويعمل مهندس مدنى، وذلك أسفل عجلات القطار المتجه من بورسعيد ـ الزقازيق أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام إستاد نادي القناة دائرة ثالث الإسماعيلية.

حملة مكبرة علي إشغالات حي ثالث الإسماعيلية

شن حي ثالث في محافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة علي الإشغالات والتفتيش علي تراخيص المقاهي ومعارض السيارات، وذلك بالاشتراك والتعاون مع شرطة المرافق، وذلك بنائ علي توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بهدف عودة الانضباط للشوارع في كافة الإحياء والمراكز والمدن.

واستهدفت الحملة مناطق محيط ميدان ٣٠ يونيو، والشارع الفاصل بين المنطقة السابعة وأرض الجمعيات، وطريق صبري مبدي، ومنطقة الخامسة، وذلك بأشراف محمود الصوري رئيس حي ثالث، ونائبه إبراهيم سعد مطر، والمقدم أشرف الأرضي وكيل شرطة المرافق.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يُعلن غياب نجم الفريق عن مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعتين

أستاذ جامعي يكشف مفاجأة عن طريقة إزالة عقار فيصل بـ الديناميت

منذ أقل من ساعة

مصلحة الضرائب تصدر بيان حول الممولين من الأشخاص الطبيعيين

منذ حوالي 4 ساعات

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 12 ساعة

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

إصابة نجل الداعية محمد حسان في حادث مروري بمدينة الشيخ زايد

منذ 35 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حريق بمستشفى قفط المركزي في محافظة قنا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن شروط أسامة نبيه للانضمام إلى جهاز كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع «الهدّاف»

منذ حوالي 3 ساعات

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يطالب الزمالك بالتعاقد مع 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

إصابة نجل الداعية محمد حسان في حادث مروري بمدينة الشيخ زايد

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

07:46 م

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

06:01 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

03:59 م

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

09:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين