نشرة أخبار الإسماعيلية اليوم الجمعة 12 ـ 3 ـ 2021 : مصرع وإصابة 23 عاملا في حادث انقلاب سيارة

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، 12 ـ 3 ـ 2021، العديد من الأحداث في مختلف مدن المحافظة، وتقدم بوابة الفجر في السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها المحافظة:



مصرع وإصابة 23 عاملا في حادث انقلاب سيارة نقل كانوا يستقلونها



تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد ‏وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، اخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ‫نصف نقل تقل عمالا من محافظة الشرقية أثناء توجههم إلى العمل، ما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 20 أخرين، وتم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين.



مصرع مهندس مدني صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في الإسماعيلية



لقي مهندس مدني مصرعه أسفل عجلات القطار "بورسعيد ـ الزقازيق "أثناء عبوره شريط السكة الحديد من معبر غير شرعي، مام إستاد نادي القناة دائرة ثالث محافظة الإسماعيلية.



وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث المحافظة، يفيد بمصرع المدعو" مصطفي. م. السيد 26 عامًا" ويعمل مهندس مدنى، وذلك أسفل عجلات القطار المتجه من بورسعيد ـ الزقازيق أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام إستاد نادي القناة دائرة ثالث الإسماعيلية.



حملة مكبرة علي إشغالات حي ثالث الإسماعيلية



شن حي ثالث في محافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة علي الإشغالات والتفتيش علي تراخيص المقاهي ومعارض السيارات، وذلك بالاشتراك والتعاون مع شرطة المرافق، وذلك بنائ علي توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بهدف عودة الانضباط للشوارع في كافة الإحياء والمراكز والمدن.



واستهدفت الحملة مناطق محيط ميدان ٣٠ يونيو، والشارع الفاصل بين المنطقة السابعة وأرض الجمعيات، وطريق صبري مبدي، ومنطقة الخامسة، وذلك بأشراف محمود الصوري رئيس حي ثالث، ونائبه إبراهيم سعد مطر، والمقدم أشرف الأرضي وكيل شرطة المرافق.

