بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فيتا كلوب الكونغولي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق السادس عشر من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





ويغيب عن الأهلي عدد كبير من اللاعبين، بسبب الإصابة، وهم، "علي معلول، محمود وحيد، كريم نيدفيد، محمود متولي، محمد محمود".





الثنائي كريم نيدفيد ومحمود متولي، لم يتم تحديد موعد لعودتهما، فيما تأكد غياب علي معلول عن مباراة فيتا كلوب، بعدما تجددت إصابته والتي تحتاج إلى برنامج تأهيلي يستغرق ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بالإضافة إلى محمود وحيد الذي يغيب لمدة شهرين، ويعود محمد محمود نهاية الشهر الجاري.





أما عن موقف الثنائي طاهر محمد طاهر، وأيمن أشرف، فتأكد جاهزيتهما لمواجهة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي.





وتنطلق صافرة بداية المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي، عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والواحدة بتوقيت جرينتش.



