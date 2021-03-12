Advertisements

بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فيتا كلوب الكونغولي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق السادس عشر من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن الأهلي عدد كبير من اللاعبين، بسبب الإصابة، وهم، "علي معلول، محمود وحيد، كريم نيدفيد، محمود متولي، محمد محمود".

الثنائي كريم نيدفيد ومحمود متولي، لم يتم تحديد موعد لعودتهما، فيما تأكد غياب علي معلول عن مباراة فيتا كلوب، بعدما تجددت إصابته والتي تحتاج إلى برنامج تأهيلي يستغرق ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بالإضافة إلى محمود وحيد الذي يغيب لمدة شهرين، ويعود محمد محمود نهاية الشهر الجاري.

أما عن موقف الثنائي طاهر محمد طاهر، وأيمن أشرف، فتأكد جاهزيتهما لمواجهة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي، عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والواحدة بتوقيت جرينتش.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصابو الاهلي فيتا كلوب دوري ابطال افريقيا الاهلي

أخبار تهمك

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع «الهدّاف»

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يطالب الزمالك بالتعاقد مع 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. حريق بمستشفى قفط المركزي في محافظة قنا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ أقل من ساعتين

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

الكشف عن شروط أسامة نبيه للانضمام إلى جهاز كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

مصلحة الضرائب تصدر بيان حول الممولين من الأشخاص الطبيعيين

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة نجل الداعية محمد حسان في حادث مروري بمدينة الشيخ زايد

منذ 33 دقيقة

أستاذ جامعي يكشف مفاجأة عن طريقة إزالة عقار فيصل بـ الديناميت

منذ أقل من ساعة

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 15 ساعة

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يُعلن غياب نجم الفريق عن مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي يفضل كريم نيدفيد على حمدي فتحي أمام الساورة

عاجل - تعرف على غيابات الأهلي ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة فيتا كلوب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:46 م

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

إصابة نجل الداعية محمد حسان في حادث مروري بمدينة الشيخ زايد

08:58 م

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

06:01 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

03:59 م

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

09:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين