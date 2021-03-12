دافع مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني، عن أسلوبه الدفاعي في المباريات الأخيرة مع احتدام الصراع على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



وبدأ أتلتيكو الموسم بنهج هجومي بعيداً عن أسلوبه الدفاعي المعتاد في المواسم السابقة ما وضعه على قمة الدوري بفارق 6 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.



لكن في المباريات الأخيرة بدا أتلتيكو أكثر تحفظاً وربما عاد لتأمين الدفاع وامتصاص الضغط.



لكن التحفظ أتى بثماره خلال الفوز 2-1 على أتلتيك بلباو بوسط الأسبوع بينما استقبل هدف التعادل المتأخر أمام ريال مدريد في قمة العاصمة الأسبوع الماضي وخسر بهدف من تشيلسي في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا.



ورغم ذلك قال سيميوني إن هذا وضع طبيعي فقط عندما تكون الفوارق بسيطة مع المنافس لذا يركز اللاعبون بشكل أكبر على الدفاع.



وأضاف قبل مواجهة خيتافي غداً السبت، في الدوري: "كنت لاعباً وأدرك الشعور بالقلق عندما تكون الأمور متكافئة في مباراة تريد الفوز بها".



وتابع: "قال مدرب لي إذا لم تتفوق خلال 90 دقيقة وتسجل الهدف الثاني لا تنتظره في الدقيقة 93، فز بالمباراة وأنهها بشكل جيد".



وأضاف: "جمود المباراة يعني أخذ خطوة للوراء حين يكون الفارق ضئيلاً، إذا استقبلت هدفاً سيُذكر في العناوين بعدها أن هذا حدث بسبب التراجع وإذا فزت سيقولون إنه كان عملاً جماعياً رائعاً".



ويملك سيميوني تشكيلة مكتملة لأول مرة هذا الموسم بعد تعافي المدافع خوسيه ماريا خيمنيز وعودته للتدريبات عقب إصابة عضلية.



ويملك أتلتيكو 62 نقطة بفارق 6 نقاط عن برشلونة الذي يواجه ويسكا يوم الإثنين.