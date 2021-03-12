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الرئيس التشادي يلتقي سفير المملكة

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
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 التقى فخامة الرئيس المشير إدريس ديبي اتنو رئيس جمهورية تشاد ،أمس، بالقصر الرئاسي في العاصمة أنجامينا، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تشاد جميل بن عبدالرحمن ششه، بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وقلّد فخامته، السفير، الوسام الوطني التشادي بدرجة ضابط، مشيدًا بالدور الحيوي الذي قام به السفير -خلال فترة عمله- في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين .
من جانبه، نقل السفير ششه، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لفخامته والشعب التشادي الصديق، مقدمًا شكره على ما لقيه من حفاوة الاستقبال.

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