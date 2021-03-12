شاهد تُطلق المقدمة الإعلانية والبوستر لأربع جدات في مغامرة أكشن لإنقاذ أعز الوِلد

تمهيداً لعرضه في 19 مارس، أطلقت منصة شاهد المقدمة الإعلانية والبوستر الرسميين للفيلم الكوميدي العائلي أعز الولد من إنتاج Lagoonie Film Production وThe Producers والطاهر ميديا برودكشن.

وفي أجواء من الكوميديا والأكشن، يقدم أعز الوِلد 4 جدات طيبات في ربيع العمر، ومنشغلات بوصفات الطبخ الشهية والأعمال الخيرية، وربما بعض البوتوكس أو العيش في ذكريات الماضي. لكن عندما يتعرض أحفادهن لعملية اختطاف من أجل فدية مالية، تتحول الجدات إلى فريق شرس يواجه العصابة لإنقاذ أعز الوِلد.

وعلى عكس المعتاد في السينما المصرية يقدم أعز الوِلد مغامرات أبطالها جدات وأحفاد وما بينهما، يعد الفيلم كوميدي يناسب مختلف أنواع جمهور السينما، ويشارك في بطولة الفيلم ميرفت أمين ودلال عبد العزيز وشيرين وإنعام سالوسة، مع الفنانة رجاء الجداوي في ظهورها السينمائي الأخير قبل وفاتها.

كما يشارك بالفيلم مجموعة من نجوم الشرف في ظهور خاص لك منهم، وهم: منى زكي، عمرو يوسف، عمرو سلامة، أمينة خليل، أروى جودة، تامر حبيب، محمد شاهين، ريهام عبد الغفور ومحمود الليثي.