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عاجل.. حالة نجل الداعية محمد حسان بعد تعرضه لحادث تصادم

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أفادت مصادر أمنية مسؤولة أن نجل الداعية محمد حسان، المصاب في حادث مروري بمدينة الشيخ زايد، حالته الصحية مستقرة، وإصابته بجروح سطحية، وكدمات.

وأكدت المصادر إلى الفجر، على تصالح الطرفين أمام جهات التحقيق، وعلى إثر ذلك أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم من سراي النيابة.


كان أصيب نجل الداعية محمد حسان في حادث مروري حال عبوره الطريق، بمدينة الشيخ زايد، بمحافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى مسؤول غرفة النجدة بلاغًا مفاده بوقوع حادث مروري ووجود مصاب بمدينة الشيخ زايد، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور نجل الداعية محمد حسان عمره 16 سنة، الطريق، صدمته سيارة ملاكي يستقلها طالب.



وتمكنت القوات من القبض على المتسبب في الحادث، ونقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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