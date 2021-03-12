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خبير أمن معلومات يحذر من تطبيق تيك توك لهذه الأسباب (فيديو)

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، إن تحدي التعتيم أو الوشاح الأزرق ليست لعبة إنما هي فكرة يتم بنائها على بعض التطبيقات، مثل تيك توك، والذي يحصل على معلومات غريبة جدا عن الشخص من هاتفه، ويبدأ في توجيه أفكار مسمومة للناس بشكل عام.

وأضاف السخاوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، أن تيك توك يطلب الإذن من أجل الحصول على معلومات غريبة عن الشخص ويصل لذاكرة الهاتف والصور الخاصة وغيرها من التطبيقات الأخرى.

وتابع: "يجب إبعاد الأطفال عن كل التطبيقات الغريبة التي تطلب الإذن للدخول والحصول على المعلومات الشخصية، كما يجب مراقبة الأبناء جيدا، للحفاظ عليهم".

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