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عبد الحكيم معتوق: التسوية الليبية تمت نتيجة للجهود المصرية وليست التركية.. فيديو

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:14 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الليبي، عبد الحكيم معتوق، إن بعض المحللين الأتراك ينسبون التسوية التي تمت في ليبيا إليهم، مؤكدًا أن التسوية في ليبيا تمت نتيجة للجهود المصرية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تدخل مصر والجزائر أو تونس في ليبيا يسمى دورًأ وليس تدخلًا لأنه يحدث تحت مظلة الجامعة العربية.

وأكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الليبي، عبد الحكيم معتوق، أن الخط الأحمر رسم مرحلة جديدة لسياسة ليست ليبية فحسب وإنما عربية.

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