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صحة حفر الباطن ترفع درجة الجاهزية لمواجهة موجة الغبار

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
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اتخذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن اليوم كافة الاستعدادات اللازمة لمواجهة موجة الغبار التي غطت سماء المحافظة وأدت لانخفاض مستوى الرؤية.

وأوضحت صحة حفر الباطن القطاعات الصحية كافة من مستشفيات ومراكز رعاية صحية أولية اتخذت كافة التدابير اللازمة للتعامل مع كل الحالات المتضررة من موجة الغبار ورفع حاله الاستعداد في أقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية المناسبة للمرضى لمواجهة التطورات الناجمة من موجة الغبار التي اجتاحت المحافظة.

ودعت صحة حفر الباطن من لديهم أمراض الجهاز التنفسي كالربو والحساسية بعدم الخروج في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة واتخاذ الإجراءات الوقائية ووضع الكمامات الطبية وإغلاق النوافذ جيدا حرصا على سلامتهم ، متمنين للجميع الصحة والسلامة.

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