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الكاف يعلن موعد وحكام مباراة بيراميدز ونامونجو بالكونفدرالية

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد مباراة نامونجو التنزاني وبيراميدز في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحدد الاتحاد الأفريقي الساعة الرابعة عصرا بتوقيت تنزانيا، الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، موعدا للمباراة التي ستقام على استاد تنزانيا الوطني في العاصمة دار السلام يوم ١٧ مارس الجاري.

وأعلن الكاف عن تعيين طاقم حكام بقيادة الحكم محمد علي موسى من النيجر ويعاونه عيسى يحيى من التشاد، وعبد العزيز مختار من النيجر، والحكم الرابع موسى أحمدو من النيجر.

ويراقب اللقاء أليكسيس ناشيمانا من رواندا والمنسق العام إيمانويل كالومبو من دولة الكونغو الديمقراطية.

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