نشرة أخبار قنا اليوم الجمعة 12-3-2021 .. حريق بمستشفى قفط المركزي ومصرع طفلة أسفل عجلات جرار

شهدت محافظة قنا، عدد من الأحداث الهامة، اليوم الجمعة، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتقدم بوابة الفجر فى السطور التالية أهم الأحداث التى شهدتها المحافظة:-





انخفاض جديد في درجات الحرارة بمحافظة قنا.. الصغرى 12 درجة



تشهد محافظة قنا اليوم الجمعة، حالة من استقرار الأوضاع في الأرصاد الجوية، مع ارتفاع ظاهر في درجات الحرارة بوسط النهار حيث تميل درجات الحرارة إلى جو دافئ نهارًا مائل للبرودة ليلًا.



حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، في قنا والمحافظات والتي تصل فيها الصغرى إلى 12 درجة والكبرى إلى 30 درجة.





عاجل.. حريق بمستشفى قفط المركزي في محافظة قنا





تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الاتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في غرفة بمستشفى قفط المركزي، في مدينة قفط، بمحافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في غرفة سكن للعاملين بمستشفى قفط المركزي، في مدينة قفط، بمحافظة قنا.



مصرع طفلة أسفل عجلات جرار زراعي في قنا



لقيت طفلة مصرعها، دهسا أسفل عجلات جرار زراعي، بالطريق الزراعي أمام قرية الحجيرات، في محافظة قنا.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابو المجد، اخطارا، يفيد مصرع شهد سامح معاطي، 8 أعوام،دهسا أسفل عجلات جرار زراعي، بالطريق الزراعي أمام قرية الحجيرات، في محافظة قنا.