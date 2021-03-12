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إبراهيم عيسى: إزالة عقار فيصل جرس إنذار لفساد المحليات والتغيير قادم

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:26 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن إزالة عقار فيصل المخالف إعلان عن لحظة مهمة ويكشف فساد المحليات، موضحًا أن حالة تفجير وإزالة العقار جاء في حالة من الدقة حتى لا يؤثر على العقارات المجاورة له.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إزالة العقار يكشف حقيقة ما يجرى في المحليات، وان المشهد يعتبر جرس إنذار كبير للدولة، حيث إن الرمال الصادرة من إزالة العقار ستكون عنوان كبير للتغيير في المحليات.

وأوضح أن المحليات تمتلئ بالفساد وروتين قادر على توليد الفساد وإنفصال عن المواطن وتعطيل لحركة التطور والخدمات، متابعًا: "الأمر ليس فساد إدارة لكن المحليات هي إدارة الفساد، وهنا يعتبر الفساد هو القاعدة ويتم إدارته"، لافتا الى أن أخر انتخاب المجالس المحلية كان عام 2008، وأننا نعيش 10 سنوات بدون مجالس محلية منتخبة أو معينة وتكون صوت المواطن.

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