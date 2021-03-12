سفير السودان بالقاهرة: استفدنا من تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي

ثمن محمد إلياس، سفير السودان لدى القاهرة، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الخرطوم، واصفا إياها بـ التاريخية، مشيرا إلى أن زيارة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني إلى مصر كانت مهمة، وجاءت في توقيتها، وناجحة بكل المقاييس.



وأشار "إلياس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار " المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الجمعة، إلى أن هذه الزيارة تعد تتويجا للقاءات سابقة عالية المستوى، لافتا إلى أن هناك مجالات تعاون متعددة بين مصر والسودان، منها النقل، والمعابر، والطرق البرية.



ولفت إلى أنهم استفادوا من تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي، وهناك لقاءات موسعة ستعقد بين الخبراء الاقتصاديين المصريين والسودانيين للاستفادة من تجربة مصر الفريدة في الإصلاح الاقتصادي.

