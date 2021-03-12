"برلمان البحرين": لن نسمح بفرض وصاية على الشعب

أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني المهندس محمد السيسي البوعينين، أن العلاقة التي تربط مجلس النواب البحريني بالبرلمان الأوروبي هي ود وصداقة واحترام متبادل، فيما يطمح المجلس إلى تعزيز تلك العلاقة إلى آفاق أرحب.





وقال البوعينين، في بيانه اليوم الجمعة، إن أي محاولة لفرض وصاية على شعب البحرين الذي يمثله مجلس حر منتخب من أي جهة كانت، هو أمر مرفوض ومستنكر خاصة حين يتم الاستناد إلى ادعاءات كاذبة، ومغالطات لا تمت للواقع بصلة، من مصادر مناوئة وغير نزيهة.





وأضاف النائب البحريني، أن "مملكة البحرين تسير وفق نهج واضح داعم لحقوق الإنسان تبلور في العديد من المبادرات والإجراءات، والتي قام البرلمان الأوروبي بتجاهل تلك الحقائق والواقع الحقوقي في المملكة بعيدًا عن أي مصداقية وبالاستناد لتقارير ومعلومات من مصادر مسيسة، تسعى إلى تشويه سمعة المملكة، دون وجود أي بادرة تواصل مع المجلس النيابي المنتخب والذي هو تمثيل أصيل للشعب البحريني بكل أطيافه ومكوناته وهو المدافع الأول عنه وعن حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية".





وأكد السيسي البوعينين، أن المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين تشهد تطورًا وتقدمًا بارزًا، في ظل توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، والجهود الحثيثة للحكومة برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.





وأبدى رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني استغرابه من تشكيك البرلمان الأوروبي ‏بالإجراءات القضائية البحرينية في أحكامها الصادرة من سلطة مستقلة، وفق ما تراه العدالة والقانون خاصة في بعض الجرائم الجنائية الوحشية المنتهكة لحقوق الإنسان الأصيلة، وفق ما تراه العدالة دون أي تدخل من أي سلطة في أعمال السلطة القضائية.





وتابع النائب البحريني: "إن إغفال البرلمان الأوروبي لكافة الجهود الإنسانية المبذولة من حكومة البحرين وشعبها نتيجة لما يتمتع به من قيم أصيلة في التعايش والتسامح، والانفتاح الحضاري والإنساني، ودعم الحريات الدينية للجميع، وصون وحماية ودعم حقوق الإنسان وناهيك عن الاهتمام بتوفير الرعاية الصحية للجميع في مواجهة تحديات وتداعيات جائحة كورونا، ورعاية الجميع من مواطنين ومقيمين وسجناء بلا استثناء، في توفير العلاج والفحص والتطعيم مجانًا، فضلا على مبادرات الحكومة الموقرة في دعم كل أفراد المجتمع، وخاصة الحالات الإنسانية".





كما أكد السيسي، أن البحرين ليس لديها ما تخفيه، موضحًا أنها على درجة عالية من الشفافية ويمكن للجهات الحقوقية المعنية الاطلاع على سجلها الحقوقي الحافل بالعمل الدءوب لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والمبادرات الحقوقية الفريدة التي تمتاز بها البحرين عبر التواصل مع المؤسسة البرلمانية والمنتخبة.



