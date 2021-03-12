Advertisements

"برلمان البحرين": لن نسمح بفرض وصاية على الشعب

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
 
أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني المهندس محمد السيسي البوعينين، أن العلاقة التي تربط مجلس النواب البحريني بالبرلمان الأوروبي هي ود وصداقة واحترام متبادل، فيما يطمح المجلس إلى تعزيز تلك العلاقة إلى آفاق أرحب.

وقال البوعينين، في بيانه اليوم الجمعة، إن أي محاولة لفرض وصاية على شعب البحرين الذي يمثله مجلس حر منتخب من أي جهة كانت، هو أمر مرفوض ومستنكر خاصة حين يتم الاستناد إلى ادعاءات كاذبة، ومغالطات لا تمت للواقع بصلة، من مصادر مناوئة وغير نزيهة.

وأضاف النائب البحريني، أن "مملكة البحرين تسير وفق نهج واضح داعم لحقوق الإنسان تبلور في العديد من المبادرات والإجراءات، والتي قام البرلمان الأوروبي بتجاهل تلك الحقائق والواقع الحقوقي في المملكة بعيدًا عن أي مصداقية وبالاستناد لتقارير ومعلومات من مصادر مسيسة، تسعى إلى تشويه سمعة المملكة، دون وجود أي بادرة تواصل مع المجلس النيابي المنتخب والذي هو تمثيل أصيل للشعب البحريني بكل أطيافه ومكوناته وهو المدافع الأول عنه وعن حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأكد السيسي البوعينين، أن المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين تشهد تطورًا وتقدمًا بارزًا، في ظل توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، والجهود الحثيثة للحكومة برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأبدى رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني استغرابه من تشكيك البرلمان الأوروبي ‏بالإجراءات القضائية البحرينية في أحكامها الصادرة من سلطة مستقلة، وفق ما تراه العدالة والقانون خاصة في بعض الجرائم الجنائية الوحشية المنتهكة لحقوق الإنسان الأصيلة، وفق ما تراه العدالة دون أي تدخل من أي سلطة في أعمال السلطة القضائية.

وتابع النائب البحريني: "إن إغفال البرلمان الأوروبي لكافة الجهود الإنسانية المبذولة من حكومة البحرين وشعبها نتيجة لما يتمتع به من قيم أصيلة في التعايش والتسامح، والانفتاح الحضاري والإنساني، ودعم الحريات الدينية للجميع، وصون وحماية ودعم حقوق الإنسان وناهيك عن الاهتمام بتوفير الرعاية الصحية للجميع في مواجهة تحديات وتداعيات جائحة كورونا، ورعاية الجميع من مواطنين ومقيمين وسجناء بلا استثناء، في توفير العلاج والفحص والتطعيم مجانًا، فضلا على مبادرات الحكومة الموقرة في دعم كل أفراد المجتمع، وخاصة الحالات الإنسانية".

كما أكد السيسي، أن البحرين ليس لديها ما تخفيه، موضحًا أنها على درجة عالية من الشفافية ويمكن للجهات الحقوقية المعنية الاطلاع على سجلها الحقوقي الحافل بالعمل الدءوب لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والمبادرات الحقوقية الفريدة التي تمتاز بها البحرين عبر التواصل مع المؤسسة البرلمانية والمنتخبة.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ حوالي 6 ساعات

مصلحة الضرائب تصدر بيان حول الممولين من الأشخاص الطبيعيين

منذ حوالي 4 ساعات

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يُعلن غياب نجم الفريق عن مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعتين

عاجل.. حريق بمستشفى قفط المركزي في محافظة قنا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

إصابة نجل الداعية محمد حسان في حادث مروري بمدينة الشيخ زايد

منذ نصف ساعة

الكشف عن شروط أسامة نبيه للانضمام إلى جهاز كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ جامعي يكشف مفاجأة عن طريقة إزالة عقار فيصل بـ الديناميت

منذ أقل من ساعة

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 15 ساعة

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع «الهدّاف»

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يطالب الزمالك بالتعاقد مع 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ ساعة و نصف

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:46 م

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

إصابة نجل الداعية محمد حسان في حادث مروري بمدينة الشيخ زايد

08:58 م

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

06:01 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

03:59 م

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

09:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين