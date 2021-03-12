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بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة إلتشي

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
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عاد قائد ريال مدريد سرجيو راموس والبلجيكي إيدن هازارد إلى قائمة ريال مدريد لمواجهة إلتشي غداً السبت، في الليغا، في حين غاب عنها ألفارو أودريوزولا والبرازيلي مارسيلو.

ويغيب أيضاً عنها داني كارفاخال وماريانو دياز للإصابة.

وأبقى المدرب زين الدين زيدان على لاعب الفريق الرديف هوغو دورو.

ويغيب راموس عن الفريق منذ 13 يناير (كانون الثاني) وهازارد منذ 29 من الشهر ذاته للإصابة.

ويحتل الريال المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، بفارق نقطتين خلف برشلونة و8 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

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