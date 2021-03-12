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نجل شقيق العندليب: نطالب نقابة الموسيقية بالتدخل لحفظ حقوق عبدالحليم حافظ

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمد شبانة، نجل شقيق العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، إن هناك عدد من الشركات اعتادت انتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأعمال العندليب الراحل، سواء بالاسم أو الأغانى الخاصة به، دون وجه حق، ودون التواصل مع ورثة الفنان الكبير.

وأضاف "شبانة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالى، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، أن ورثة العندليب علموا بالصدفة عبر المواقع الإخبارية عن طرح تذاكر لحفل بتقنية الهولوجرام يقام بقصر البارون الأثرى بمنطقة مصر الجديدة، يوم أبريل المقبل، دون الحصول على إذن منا أو من جمعية المؤلفين أو من نقابة المهن الموسيقية، ونحن حتى لا نعلم من هى الجهة المنظمة.

وطالب نجل شقيق العندليب الأسمر، نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر، بالتدخل لسد الباب أمام الجهات التى تنتهك حقوق الملكية الفكرية للفنان الكبير مثل العندليب الأسمر، بضرورة عدم إقامة أى حفلات دون الحصول على تصريح من النقابة وتصريح من الورثة.

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