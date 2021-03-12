مدحت العدل: حقوق الملكية الفكرية "سداح مداح" ونأمل فى تعديل القانون



قال الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، إن حقوق الملكية الفكرية شىء مقدس فى الخارج، لكن الموضوع لدينا فهو "سداح مداح" حتى أن هو نفسه يتم إذاعة أغانى له كل أسبوع دون الرجوع إليه أو الحصول على أى تصريح منه.



وأضاف "العدل" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالى، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، أن إقامة حفل بتقنية الهولوجرام للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، هو انتهاك لحقوق الملكية الفكرية لأنهم لم يحصلوا على على تصريح من الورثة أو الجمعية، مشيرا إلى أن العائلة صاحب الحق الأول، والجمعية تحصل على جزء من نسب دخل الحفل.



وأوضح الدكتور مدحت العدل، أن القانون الملكية الفكرية ينص أنه لا يمكن إقامة حفل أو إذاعة أعمال أى فنان قبل مرور 50 عاما على وفاته، ومن بعدها يصبح متاح للجميع، مشددا على أنه النقابات الفنية تأمل فى تعديل تلك المدة فى القانون لتصبح 70 عاما.

