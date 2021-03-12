الباز: لا يوجد في مصر أي معتقلين سياسيين

استنكر الإعلامي محمد الباز، البيان الصادر من ٣١ دولة بمجلس حقوق الإنسان بجينيف والذي يتحدث عن ضرورة تقليل استخدام مصر لقانون مكافحة الإرهاب، لوقف نشاط النشطاء والصحفيين والمثليين جنسيا.



وأشار الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إلى أن وزارة الخارجية المصرية رفضت هذا البيان جملة وتفصيلا، وطالبت بضرورة التدقيق في المعلومات المستخدمة في هذا البيان، والذي يعتبر تدخلا في الشأن الداخلي المصري.



وتابع أن مصر ليس بها معتقلين سياسيين، ولكن كل المحبوسين في السجون محتجزين على ذمة قضايا، وصادر ضدهم أحكام بالحبس.



وواصل الباز أن الدولة من الممكن أن تنظر في امر بعض المحبوسين الذين تعرضوا للظلم، ولكن فكرة التعميم وأن الدولة تعتقل الاشخاص دون وجه حق، هو امر مرفوض وتدخل في الشأن المصري.