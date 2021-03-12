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الباز: لا يوجد في مصر أي معتقلين سياسيين
الجمعة 12/مارس/2021 - 10:02 م
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استنكر الإعلامي محمد الباز، البيان الصادر من ٣١ دولة بمجلس حقوق الإنسان بجينيف والذي يتحدث عن ضرورة تقليل استخدام مصر لقانون مكافحة الإرهاب، لوقف نشاط النشطاء والصحفيين والمثليين جنسيا.
وأشار الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إلى أن وزارة الخارجية المصرية رفضت هذا البيان جملة وتفصيلا، وطالبت بضرورة التدقيق في المعلومات المستخدمة في هذا البيان، والذي يعتبر تدخلا في الشأن الداخلي المصري.
وتابع أن مصر ليس بها معتقلين سياسيين، ولكن كل المحبوسين في السجون محتجزين على ذمة قضايا، وصادر ضدهم أحكام بالحبس.
وواصل الباز أن الدولة من الممكن أن تنظر في امر بعض المحبوسين الذين تعرضوا للظلم، ولكن فكرة التعميم وأن الدولة تعتقل الاشخاص دون وجه حق، هو امر مرفوض وتدخل في الشأن المصري.
وأشار الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إلى أن وزارة الخارجية المصرية رفضت هذا البيان جملة وتفصيلا، وطالبت بضرورة التدقيق في المعلومات المستخدمة في هذا البيان، والذي يعتبر تدخلا في الشأن الداخلي المصري.
وتابع أن مصر ليس بها معتقلين سياسيين، ولكن كل المحبوسين في السجون محتجزين على ذمة قضايا، وصادر ضدهم أحكام بالحبس.
وواصل الباز أن الدولة من الممكن أن تنظر في امر بعض المحبوسين الذين تعرضوا للظلم، ولكن فكرة التعميم وأن الدولة تعتقل الاشخاص دون وجه حق، هو امر مرفوض وتدخل في الشأن المصري.
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