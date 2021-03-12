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حقيقة تعرض محمود الخطيب لوعكة صحية في الأقصر

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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نفى العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة ستادات، ما تردد عن تعرض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء لوعكة صحية، أدت لمغادرة حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالاقصر.

وأكد العميد محمد مرجان أن بيبو استمر حتى نهاية حفل إفتتاح فرع النادي الجديد وغادر الحفل برفقة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكد المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن بيبو استمر يالاقصر حتى اليوم وتابع بنفسه عملية تشغيل أول يوم للفرع الجديد وتوافد الاعضاء على النادي ولم يغادر حتي اطمئن بنفسه علي كل كبيرة وصغيره بالفرع الجديد.

وكانت تقارير قد أشارت إلى تعرض الخطيب لوعكة صحية أدت لمغادرته حفل إفتتاح فرع النادي بالأقصر قبل انتهائه.

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