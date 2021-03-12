Advertisements

حسام غالي يكشف كواليس تعيينه بمجلس النواب (فيديو)

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:13 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال حسام غالى نجم الاهلى السابق، عن تعيينه بمجلس النواب، إنه لم يكن يعلم عن البرلمان الكثير، معلقًا: "كانت كل معرفتي بالبرلمان إنه بيتعرض حاجة والنواب بيقولوا موافقون، بس طلع الموضوع أعمق من كده بكتير".

وأضاف "غالي"، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن اختيار القادة السياسية له ثقة كبيرة منهم، لافتًا إلى أنه كان في الجونة وقت ترشيحه للتعيين بمجلس النواب.

وتابع أنه لم يمانع قرار تعيينه في مجلس النواب، متابعًا: "كنت مرحب جدًا معترضتش خالص، وفي البداية قالولي إن لازم سرية"، لافتًا إلى أنه لم يخبر زوجته بقرار تعيينه في البداية.

أخبار تهمك

عاجل.. حالة نجل الداعية محمد حسان بعد تعرضه لحادث تصادم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حريق بمستشفى قفط المركزي في محافظة قنا

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة نجل الداعية محمد حسان في حادث مروري بمدينة الشيخ زايد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بالأسماء.. كارتيرون يطالب الزمالك بالتعاقد مع 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يفجر مفاجأة كبرى بشأن كهربا

منذ 36 دقيقة

مصلحة الضرائب تصدر بيان حول الممولين من الأشخاص الطبيعيين

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يطلب بقاء نجم الزمالك وعدم التفريط في خدماته

منذ ساعة و نصف

أستاذ جامعي يكشف مفاجأة عن طريقة إزالة عقار فيصل بـ الديناميت

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 16 ساعة

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:46 م

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

06:01 م

إصابة نجل الداعية محمد حسان في حادث مروري بمدينة الشيخ زايد

08:58 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

03:59 م

عاجل.. حالة نجل الداعية محمد حسان بعد تعرضه لحادث تصادم

09:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين