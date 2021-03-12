حسام غالي يكشف كواليس تعيينه بمجلس النواب (فيديو)

قال حسام غالى نجم الاهلى السابق، عن تعيينه بمجلس النواب، إنه لم يكن يعلم عن البرلمان الكثير، معلقًا: "كانت كل معرفتي بالبرلمان إنه بيتعرض حاجة والنواب بيقولوا موافقون، بس طلع الموضوع أعمق من كده بكتير".



وأضاف "غالي"، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن اختيار القادة السياسية له ثقة كبيرة منهم، لافتًا إلى أنه كان في الجونة وقت ترشيحه للتعيين بمجلس النواب.



وتابع أنه لم يمانع قرار تعيينه في مجلس النواب، متابعًا: "كنت مرحب جدًا معترضتش خالص، وفي البداية قالولي إن لازم سرية"، لافتًا إلى أنه لم يخبر زوجته بقرار تعيينه في البداية.

