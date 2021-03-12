Advertisements

المفتي: إجبار المرأة على الزواج ممن لا ترضاه مخالف للشرع

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:17 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
أكد الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- أنه لا يجوز إكراه المرأة على الزواج ممن لا ترضاه، وأنه لا بد من رضاها وقبولها، مشيرًا إلى أن إجبار المرأة على الزواج أمر مخالف للشرع الشريف.

وشدد مفتي الجمهورية -خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، اليوم الجمعة- على وجوب تصحيح أي ظلم للمرأة من الذين بعدوا عن الفهم الصحيح للنصوص الشرعية؛ ذلك لأن القرآن الكريم والسنة الشريفة حددا للمرأة كافة حقوقها وواجباتها، وكل ابتعاد عن هذه الحقوق هو إهدار لدلالة هذه النصوص، وهو ما لا يليق بهذه الأمة.

ولفت إلى أن الإسلام ضمن للمرأة حقها في الميراث وحرم أكله بالباطل؛ مؤكدًا أن العادات والتقاليد الفاسدة هي التي رسَّخت لمفهوم حرمان المرأة من الميراث، مضيفًا أننا لسنا منزعجين ممن يطالب برد حقوق المرأة المسلوبة ما دام في إطار الضوابط الشرعية؛ فهذا جانب إيجابي ومنصف.

وعن الوصية في التشريع الإسلامي قال فضيلته: إن الشرع الحنيف أباح لأي شخص أن يوصي أو يهب بعضًا مما يملكه لأحد الأشخاص، وخاصة الآباء والأمهات بضوابط شرعية مع استحباب العدل في العطية حتى لا يتسبب عدم العدل في وقوع الضغينة بين الأبناء. وأما عن الوصية الشفهية فقال: إما أن يسمعها جميع الورثة، وإما أن يسمعها بعضهم دون بعضهم؛ فتكون صحيحة نافذة في حق من سمعها، أما من لم يسمعها فلا تكون نافذة في حقه إلا أن يصدق من أخبره بها فيجيزها. وتنفذ الوصية في حدود ثلث التركة، فإن زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة؛ فإن أجازها جميع الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم التركة بين جميع الورثة كل حسب نصيبه.

واختتم فضيلة المفتي حواره بمناشدته الشباب المقبلين على الزواج وذويهم بعدم المغالاة أو المبالغة في تجهيزات بيت الزوجية حتى لا يحدث إرهاق لهما، ولا لأسرتيهما، وعليهما الاهتمام بالمطلوب وخاصة في بداية حياتهما الزوجية حتى تكون الحياة أيسر وأسعد.

أخبار تهمك

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يطالب الزمالك بالتعاقد مع 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ يوم

إصابة نجل الداعية محمد حسان في حادث مروري بمدينة الشيخ زايد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يفجر مفاجأة كبرى بشأن كهربا

منذ 34 دقيقة

مصلحة الضرائب تصدر بيان حول الممولين من الأشخاص الطبيعيين

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ جامعي يكشف مفاجأة عن طريقة إزالة عقار فيصل بـ الديناميت

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يطلب بقاء نجم الزمالك وعدم التفريط في خدماته

منذ ساعة و نصف

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حريق بمستشفى قفط المركزي في محافظة قنا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حالة نجل الداعية محمد حسان بعد تعرضه لحادث تصادم

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:46 م

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

06:01 م

إصابة نجل الداعية محمد حسان في حادث مروري بمدينة الشيخ زايد

08:58 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

03:59 م

عاجل.. حالة نجل الداعية محمد حسان بعد تعرضه لحادث تصادم

09:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين