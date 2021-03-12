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البورصات الأوروبية تحقق أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:12 م
بوابة الفجر
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حققت البورصات الأوروبية أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، بالرغم من تراجع المؤشرات مع صعود عوائد السندات.


وانخفضت أسهم قطاع التكنولوجيا بنحو 2 بالمائة، لتقود خسائر البورصات الأوروبية، بينما صعد قطاع البنوك بنسبة 1.2 بالمائة.

وتأثرت الأسهم الأوروبية سلبا مع صعود عائد السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات لأعلى مستوى في عام.

وتعهد المركزي الأوروبي بزيادة وتيرة شراء السندات في الربع المقبل، لمواجهة ارتفاع العوائد.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات.

وعند نهاية التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.3 بالمائة إلى 423.08 نقطة، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بنحو 3.5 بالمائة.

وصعد "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.4 بالمائة إلى 6761.4 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بحوالي 2 بالمائة.

في حين تراجع "داكس" الألماني بنسبة 0.5 بالمائة إلى 14502.3 نقطة، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بنحو 4.2 بالمائة.

 وزاد "كاك" الفرنسي بنسبة 0.2 بالمائة إلى 6046.5 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية 4.6 بالمائة.

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