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محافظ أسوان ورئيس هيئة قصور الثقافة يفتتحان الملتقى التاسع لثقافة المرأة

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:18 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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تحت عنوان " ثقافة وفنون المرأة الحدودية"، افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الملتقى التاسع لثقافة المرأة ضمن مشروع أهل مصر والذى يقام خلال الفترة من 12 إلى 15 مارس الجارى بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبمشاركة 120 سيدة وفتاة من محافظات " مرسى مطروح والوادى الجديد وشمال وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين، بالإضافة إلى أسوان".

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية على أهمية تنظيم هذا الملتقى والذى يأتي متواكبًا مع الإحتفال بيوم المرأة العالمى والذى كان شعاره هذا العام ( النساء ودورهن القيادي.. تحقيق مستقبل متساوٍى في عالم يسوده جائحة كورونا ) وذلك تقديرًا لدور المرأة فى التصدي للجائحة والتعافي منها ولاسيما أن المرأة في طليعة المعركة وتعمل في الخطوط الأمامية بالقطاعين الصحي والإجتماعى، مشيرًا إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أسوان عاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية، مع إطلاق أسمها على منتدى السلام والتنمية المستدميين يمثل إضافة وثقلًا ثقافيًا وفنيًا وسياحًا في ظل تمتعها بمخزون هائل من الإبداع الإنسانى والموروث الثقافى والذى يعكس روح الأصالة، وعراقة التاريخ.

وأشاد أشرف عطية بجهود وزارة الثقافة وحرصها على عقد هذا الملتقى على أرض أسوان على الرغم من تحديات جائحة كورونا، بجانب ما يتم تقديمه من دعم متواصل ولامحدود من أجل إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية الأخرى التي تهدف لدمج الثقافات والفنون والتراث بين أبناء مصر في كل مكان بإعتبار أن الثقافة والفن هى أحد أهم جسور التواصل والتقارب بين المواطنين والشعوب أيضًا.

وقد إستهل محافظ أسوان إفتتاحه لفعاليات الملتقى بتفقد معرض المنتجات البيئية والمشغولات اليدوية للمحافظات المشاركة، بجانب مشاهدة العرض المسرحى " الفستان الأحمر " الذى تضمن مجموعة من الرسائل الهامة لمناهضة العنف ضد المرأة، علاوة على العرض الفني والفلكلورى لفرقة أسوان للفنون الشعبية.
محافظ أسوان ورئيس هيئة قصور الثقافة يفتتحان الملتقى التاسع لثقافة المرأة
محافظ أسوان ورئيس هيئة قصور الثقافة يفتتحان الملتقى التاسع لثقافة المرأة
محافظ أسوان ورئيس هيئة قصور الثقافة يفتتحان الملتقى التاسع لثقافة المرأة
محافظ أسوان ورئيس هيئة قصور الثقافة يفتتحان الملتقى التاسع لثقافة المرأة
محافظ أسوان ورئيس هيئة قصور الثقافة يفتتحان الملتقى التاسع لثقافة المرأة
محافظ أسوان ورئيس هيئة قصور الثقافة يفتتحان الملتقى التاسع لثقافة المرأة
محافظ أسوان ورئيس هيئة قصور الثقافة يفتتحان الملتقى التاسع لثقافة المرأة
محافظ أسوان ورئيس هيئة قصور الثقافة يفتتحان الملتقى التاسع لثقافة المرأة
محافظ أسوان ورئيس هيئة قصور الثقافة يفتتحان الملتقى التاسع لثقافة المرأة
محافظ أسوان ورئيس هيئة قصور الثقافة يفتتحان الملتقى التاسع لثقافة المرأة

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