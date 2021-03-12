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كارتيرون يوضح سبب عودته للزمالك.. ويوجه رسالة للجماهير

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:18 م
كارتيرون
كارتيرون
رامي بشاي
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أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالعودة من جديد لقيادة الفريق. 

وقال كارتيرون في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك إن هدفه هو مساعدة الفريق على العودة للطريق الصحيح وتحقيق البطولات.

وأضاف :"لا خلاف أن الزمالك يملك إمكانيات فنية رائعة، وكل عناصر الفريق على أعلى مستوى". 

وتابع :"مهمتي ليست فنية فقط، لكن ما يهمني هو استعادة الروح المفقودة في الفريق وهذا ما قلته للاعبين خلال اجتماعي معهم اليوم وواثق بأنهم سيساعدوني على تنفيذ ذلك". 

وأوضح، أنه وافق على العودة للزمالك من أجل رد الجميل للنادي المدين له وللجماهير بأي نجاحات حققها في الولاية السابقة.

وشدد كارتيرون على أن اللعب بروح وقلب هو ما سيجعل الفريق يتخطى المرحلة الصعبة الحالية . 

ووجه كارتيرون رسالته لجماهير الزمالك، مؤكدا سعادته بالعودة مرة أخرى من أجلهم، مشددا على أنه تنازل عن الاستمرار في السعودية بمقابل أكبر من أجل العودة لنادي الزمالك.. قائلا :"عدت للزمالك للبطولات". 

وأكمل المدرب الفرنسي تصريحاته قائلا: "الزمالك اسم كبير للغاية، فالأشخاص يرحلون ويأتي غيرهم ويبقى اسم النادي، والجميع في الوقت الحالي داخل النادي يعمل على توفير عوامل الاستقرار والمناخ الجيد لعودة الفريق لمكانته الطبيعية". 

وأشار المدير الفني إلى أن المنافسة في دوري أبطال أفريقيا مازالت قائمة، والفريق يمتلك إمكانيات فنية تجعله قادرا على تخطي المرحلة الحالية.

وأكد كارتيرون، أن انطلاقة الزمالك ستكون من لقاء الترجي التونسي الذي يعتبره أحد أقوى الفرق في إفريقيا من الناحية الفنية والبدنية، لكن بالروح والعزيمة يستطيع الزمالك الفوز وخاصة وأن الفريق ليس لديه مشكلة فنية.

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