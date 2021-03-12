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جلسة تصوير للراقصة "ديانا" في قلعة "قايتباي" تثير أزمة.. والأثار: "قمنا بمنعها" (صور)

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:23 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أثارت واقعة قيام راقصة تُدعى "ديانا" بالدخول إلى قلعة قايتباي الأثرية وإجرائها جلسة تصوير بالداخل، حالة من الغضب بين السكندريين.

الراقصة الروسية حسب شهود عيان، قامت بالدخول الي منطقة قلعة قايتباي الأثرية بمنطقة بحري التابعة لحي الجمرك في ساعات مبكرة من الصباح بعد قيامها بتغيير ملابسها داخل حمامات القلعة العمومية.

وحسبما صرح الدكتور عمرو الشحات مدير عام قلعة قايتباي، أن الراقصة دخلت إلى القلعة أثناء تواجد ضابط الشرطة على البوابة الرئيسية للقلعة ومفتش آثار تابع لقطاع الوجه البحرى، ولم يكن أحد يعرفها.

وأضاف الشحات، في تصريحات صحفية، أن الراقصة لم تدخل إلى القلعة بكاميرا تصوير وإنما قامت بالتصوير بالهاتف المحمول، مشيرًا إلى أنه تم منعها على الفور، خاصة أنها لم تحصل على تصريح بالتصوير، مشيرًا إلى أنه بعد القيام بمنعها قالت نصا: "أنا أهو بره القلعة واللى عايز يعمل معايا حاجة يجي يعملها"، إلا أنه تم التحلى بالحكمة وضبط النفس والالتزام بحدود القلعة من الداخل فقط.

وأكد مدير قلعة قايتباي، على قيامه بتحرير مذكرة رسمية بالواقعة وإخطار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بالتفاصيل لاتخاذ اللازم.
جلسة تصوير للراقصة "ديانا" في قلعة "قايتباي" تثير أزمة.. والأثار: "قمنا بمنعها" (صور)
جلسة تصوير للراقصة "ديانا" في قلعة "قايتباي" تثير أزمة.. والأثار: "قمنا بمنعها" (صور)
جلسة تصوير للراقصة "ديانا" في قلعة "قايتباي" تثير أزمة.. والأثار: "قمنا بمنعها" (صور)
جلسة تصوير للراقصة "ديانا" في قلعة "قايتباي" تثير أزمة.. والأثار: "قمنا بمنعها" (صور)
جلسة تصوير للراقصة "ديانا" في قلعة "قايتباي" تثير أزمة.. والأثار: "قمنا بمنعها" (صور)
جلسة تصوير للراقصة "ديانا" في قلعة "قايتباي" تثير أزمة.. والأثار: "قمنا بمنعها" (صور)

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