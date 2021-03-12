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ضبط مستودع بدون ترخيص لإعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة بالشرقية

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإدارة مستودع "بدون ترخيص" لإعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة وتحويلها لخام البلاستيك.

فقد تمكنت إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع (قطاع الأمن العام - مديرية أمن الشرقية) وبالإشتراك مع الجهات المعنية من ضبط (كمية تزن (30) طن مواد خام نفايات ومخلفات طبية مدممة مختلطة بعبوات ومخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر من مخلفات المصانع مما يكسبها صفة الخطورة ) بحوزة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية) لقيامه بإنشاء مستودع عشوائى "بدون ترخيص" لإعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة وتحويلها لخام البلاستيك كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس على قطعة أرض فضاء بمساحة 1500 متر تقريبًا داخل الكتلة السكانية).

كما تم ضبط سيارة "نقل" ملك المذكور وذلك أثناء قيامه بتفريغ كمية من النفيات داخل المستودع محل الضبط وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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