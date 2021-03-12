المدينة يحل ضيفا علي وادي النيل والاقصر يواجه قوص بالقسم الثالث

تنطلق في الثانية والنصف من عصر غدا السبت مباريات الجولة السادسة عشر للمجموعة الاولي في دوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة أسوان لكرة القدم.



وتستهل الجولة مبارياتها بمواجهة فريق نادي وادي النيل، امام نظيره فريق نادي المدينة المنورة، التي يستضيفها ملعب الاول.



فيما يستضيف فريق نادي الاقصر نظيره فريق نادي قوص، في مباراة يبحث كلا الفريقين فيها عن الفوز، حيث يامل الاقصر في تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة علي الصدارة، فيما يسعي قوص لتحقيق الفوز لضمان بقائه بالمنطقة الدافئة.



ويواجه فريق شبان مسلمين اسنا، نظيره فريق مركز شباب الزهراء، التي يستضيفها ملعب نادي الشبان المسلمين باسنا.



ويلاقي فريق نادي الهلال، نظيره فريق نادي التحرير، في مباراة يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز والحصول علي نقاطها الثلاث، يستضيفها ملعب نادي الهلال.



فيما يواجه فريق مركز شباب ادفو، نظيره فريق نادي النصر للتعدين، التي يحتضنها ملعب مركز شباب ادفو، وتختتم مواجهات الجولة بمباراة دراو امام ابو الريش، التي يستضيفها ملعب الاول.





الترتيب

1_المدينة المنورة 35 نقطة

2_التحرير 31 نقطة

3_الاقصر 30 نقطة

4_التعدين 28 نقطة

5_ادفو24 نقطة

6_الزهراء 18 نقطة

7_قوص 18 نقطة

8_شبان اسنا18 نقطة

9_ابو الريش 17 نقطة

10_وادي النيل 16 نقطة

11_جمهورية دراو 9 نقاط

12_الهلال 6 نقاط