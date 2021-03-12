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ضبط هارب من 395 سنة سجن بالنزهة

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط هارب من تنفيذ عدد 133 حكم قضائى بإجمالى حبس 395 سنة بالقاهرة.

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مدير عام لإحدى الشركات ومالك لعدد من الصيدليات، مُقيم بدائرة القسم) محكوم عليه فى عدد (133) قضية بإجمالى مدد حبس 395 سنة، بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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